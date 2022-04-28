Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским должны позитивно повлиять на решение конфликта в Украине.

Об этом сообщает турецкий телеканал Haber Global.

"Мы надеемся, что мир близок. После своих встреч в Украине и России господин (генсек ООН, - Ред.) Гутерриш позвонил мне и сообщил, что переговоры прошли позитивно", - передает слова Эрдогана телеканал.

Напомним, Эрдоган провел вторые телефонные переговоры за последние два дня со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых заявил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине.

Тем временем, Генсек ООН после встречи с Путиным приехал в Украину.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.