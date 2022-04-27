Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приехал в Украину после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Здесь у него запланированы переговоры касательно гуманитарной помощи.

Об этом Гуттериш сообщил в Twitter.

В Украину он прибыл из России транзитом через Польшу.

"Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше — для Украины, России и мира", - заявил генсек ООН.

Ранее президент Зеленский заявил, что избранный генсеком ООН маршрут (сначала Москва, потом Киев) превратит его поездку в формальность, поскольку сначала он должен был приехать в Украину.

В Москве президент РФ Владимир Путин заявил генсеку ООН, что хочет дипломатического, а не военного решения всех вопросов с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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