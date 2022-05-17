В Евросоюзе заявили, что открытие компаниями счетов для оплаты российского газа в рублях, как того требует Владимир Путин, нарушит санкции.

Об этом со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамеру сообщает Bloomberg.

"Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте контракта с "Газпромбанком" и осуществления платежа на этот счет, а затем выдачи заявления о том, что этим вы завершили платеж, противоречит санкциям", - сказал Мамер.

Европейская комиссия заявила, что компании могут открыть счет в евро или долларах в "Газпромбанке" и объявить транзакцию закрытой после внесения платежа. Открытие счета в рублях будет "выходить за рамки указаний, которые мы дали государствам-членам о том, что разрешено режимом", добавил Мамер.

Напомним, в начале мая еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия считает оплату в рублях за газ нарушением санкций против РФ.

Вместе с тем, Bloomberg писало, что уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты российского газа.

Кроме того, мы писали, что в Брюсселе придумали, как покупать российский газ в рублях, не нарушая свои же санкции.