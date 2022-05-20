Сокращение импорта российского газа в Европе может вызвать его подорожание и, как следствие, рост нефтегазовых доходов России.

Об этом пишет французская газета Les Echos в материале "Газ: опасная ловушка Путина".

"Даже когда Европа начинает сокращать российский импорт газа, резкий рост цен обеспечивает рекордные доходы Москвы. Пригрозив эмбарго без действий, европейцы попали в ловушку, главным победителем которой является Путин", - делает вывод издание.

Из-за роста цен, Европа отправляет "Газпрому" по 200 миллионов долларов в день. Ожидается, что РФ получит 100 миллиардов газовых доходов от Европы в этом году - вдвое больше, чем за прошлый год.

"Даже если ЕС начнет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Путин одерживает верх", - говорится в статье.

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