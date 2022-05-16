В Европе, после неудавшихся попыток ввести эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии, называют новую дату, когда можно быть принято это решение - на саммите ЕС 30-31 мая.

Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Reuters.

Сообщается, что будет принята договоренность о поэтапном запрете российской нефти в течение шести месяцев. Для Венгрии, Словакии и Чехии переходный период будет увеличен.

Ранее МИД ЕС попытались публично оказать давление на Венгрию, чтобы она сняла вето на предлагаемое нефтяное эмбарго в отношении России, при этом Литва заявила, что блок "держится в заложниках у одного государства-члена".

Однако это пока не возымело действие.

ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно продолжилось, но Венгрия выступает против.

Напомним, Венгрия заявляла о том, что поддержит эмбарго на российскую нефть, только если оно будет касаться лишь нефти, доставляемой морским путём, а не по трубопроводам.

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