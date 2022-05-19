Потолок цен и перекрытие доступа РФ к платежам. В США рассматривают меры по лишению России денег за нефть
На фоне роста поступлений в Россию от экспорта нефти США рассматривают ряд мер, чтобы лишить РФ этих денег.
Об этом пишет The New York Times.
Среди рассматриваемых мер:
- ведение потолка цен;
- перекрытие России доступа к платежам за экспорт нефти;
- принуждение банков переводить деньги за импорт российской нефти на эскроу-счета, чтобы Россия могла тратить их только для покупки товаров первой необходимости;
- введение вторичных санкций против стран, не соблюдающих американские санкции против российской нефти.
Ранее сообщалось, что Китай хочет пополнить свои стратегические запасы дешевой российской нефтью.
Вместе с тем, ранее в Белом доме говорили, что США будут стремиться лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа.
Также мы писали, что США собираются предложить ЕС ввести пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго.
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