На фоне роста поступлений в Россию от экспорта нефти США рассматривают ряд мер, чтобы лишить РФ этих денег.

Об этом пишет The New York Times.

Среди рассматриваемых мер:

ведение потолка цен;

перекрытие России доступа к платежам за экспорт нефти;

принуждение банков переводить деньги за импорт российской нефти на эскроу-счета, чтобы Россия могла тратить их только для покупки товаров первой необходимости;

введение вторичных санкций против стран, не соблюдающих американские санкции против российской нефти.

Ранее сообщалось, что Китай хочет пополнить свои стратегические запасы дешевой российской нефтью.

Вместе с тем, ранее в Белом доме говорили, что США будут стремиться лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа.

Также мы писали, что США собираются предложить ЕС ввести пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго.

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