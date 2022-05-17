В марте импорт из России в Германию вырос на 77%
В марте импорт в Германию из России вырос на 77% по сравнению с показателем прошлого года. Соответственно, выросла и выручка РФ на фоне введения санкций. Причина этому - рост цен на сырье.
Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
Импорт газа и нефти в денежном выражении вырос на 56,5%, до €2,4 млрд, объем поставок при этом сократился на 27,8%.
Стоимость поставок металлов увеличилась на 117,3% при сокращении их объема на 19,2%.
Импорт кокса и нефтепродуктов увеличился и в денежном, и в физическом выражении - на 203,5% и на 26% соответственно.
Экспорт в Россию в марте сократился до €1 млрд - на 58,7%.
Ранее Шольц заявлял, что ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от нефти из РФ.
Также сообщалось, что товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2022 года вырос почти на треть.
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