Министерство торговли США объявило об отмене на год повышенных тарифов на импорт украинской стали, чтобы поддержать металлургическую отрасль Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Минторговли США.

"Соединенные Штаты Америки временно прекращают действие 232 таможенных тарифов на украинскую сталь на срок до одного года", - говорится в сообщении.

Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13-й украинец.

Теперь осталось придумать как украинскую сталь экспортировать в США. В прошлом львиная доля металлургического экспорта отправлялась через порты. Теперь порты заблокированы. Везти же по железной дороге очень дорого.

Напомним, по данным НБУ, экспорт товаров из Украины в марте 2022 года уменьшился на 52,4% по сравнению с мартом 2021, тогда как в феврале 2022 года вырос на 22,3%. Импорт товаров в марте текущего года сократился на 65,2% (в феврале 2022 года вырос на 27,1%).