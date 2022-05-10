Минторговли США отменило на год повышенные тарифы на импорт украинской стали
Министерство торговли США объявило об отмене на год повышенных тарифов на импорт украинской стали, чтобы поддержать металлургическую отрасль Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Минторговли США.
"Соединенные Штаты Америки временно прекращают действие 232 таможенных тарифов на украинскую сталь на срок до одного года", - говорится в сообщении.
Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13-й украинец.
Теперь осталось придумать как украинскую сталь экспортировать в США. В прошлом львиная доля металлургического экспорта отправлялась через порты. Теперь порты заблокированы. Везти же по железной дороге очень дорого.
Напомним, по данным НБУ, экспорт товаров из Украины в марте 2022 года уменьшился на 52,4% по сравнению с мартом 2021, тогда как в феврале 2022 года вырос на 22,3%. Импорт товаров в марте текущего года сократился на 65,2% (в феврале 2022 года вырос на 27,1%).