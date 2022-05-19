Китай стремится пополнить свои стратегические запасы сырой нефти дешевым российским сырьем, что является признаком того, что Пекин укрепляет свои энергетические связи с Москвой, в то время как Европа работает над запретом импорта из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg News со ссылкой на людей, знакомых с планом

Нефть будет использоваться для пополнения стратегических нефтяных запасов Китая, и переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний, сказал собеседник Bloomberg.

По данным агентства, нефть выросла в цене в этом году после вторжения России в Украину, но стоимость российского сырья упала, поскольку покупатели отказываются от него, чтобы не нанести ущерб своей репутации или не попасть под финансовые санкции. Это дало Китаю возможность дешево пополнить свои огромные стратегические резервы, которые обычно используются во время чрезвычайных ситуаций или внезапных сбоев.

Детали по объемам и условиям потенциальной сделки пока не определены, и нет никаких гарантий, что соглашение будет заключено, сообщает источник агентства.

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