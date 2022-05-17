Власти Соединенных Штатов Америки собираются предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго.

Об этом сообщает Reuters

Такой механизм позволяет сохранить российскую нефть на рынке, что не даст ценам на энергоресурсы расти.

Но доходы РФ от экспорта, при этом, будут ограничены.

США планируют обсудить данную идею на встрече министров финансов стран G7 на этой неделе, прогнозирует Reuters.

Напомним, Венгрия заявила, что может поддержать эмбарго на российскую нефть за инвестиции в их страну для переоборудования. Однако если раньше инвестиции оценивались в 750 млн евро, то сейчас они выросли до 18 миллиардов.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

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