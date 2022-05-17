Европейский союз, который не может договориться об эмбарго на российскую нефть, очень близок к тому, чтобы достичь своих пределов в ведении антироссийских санкций. Седьмой пакет санкций будет очень сложным.

Об этом со ссылкой на дипломата ЕС сообщает Euractiv.

"Седьмой пакет санкций против Москвы будет чрезвычайно сложным. Мы очень близки к тому, чтобы достичь наших пределов. Что будет включать в себя 7-й пакет? Если с российской нефтью произошла такая неразбериха, представьте, что будет с предложением запретить газ", - заявил источник после окончания встречи глав МИД ЕС.

Он пояснил, что на заседании министров иностранных дел Евросоюза, атмосфера говорит о том, что "мы даже сделали шаг назад", несмотря на продолжающийся прогресс в переговорах с Венгрией, которая согласилась поддержать нефтяное эмбарго против РФ при определенных условиях, добавил дипломат.

"Венгрия делает все, чтобы получить гарантии по существу, чтобы получить деньги из Фонда восстановления и даже больше, чем это", - заявил дипломат.

Напомним, вчера главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Также сообщалось, что страны G7 не будут вводить против РФ санкции, которые затронут экспорт сельхозпродукции в развивающиеся страны.