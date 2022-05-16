Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Об этом сказал 16 мая верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров.

Он также сделал несколько других важных заявлений. По его словам, главы МИД ЕС утвердили выделение Украине еще 500 млн евро на закупки оружия из европейского фонда мира, доведя общую сумму помощи до 2 млрд евро.

Дипломат упомянул в своей речи и недостаток продовольствия. Он сказал, что дефицит быстро становится острой мировой проблемой, а свою роль в ее решении должна сыграть "Большая двадцатка".

Кроме того, Боррель сказал о необходимости в кратчайшие сроки начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии в ЕС. По его мнению, задержка вредит Евросоюзу и усиливает позиции России.

На прошлой неделе "Страна" сообщала, что 11 мая в Европе в очередной раз не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть.

Между тем западные агентства пишут, что Еврокомиссия фактически одобрила схему Путина по оплате российского газа рублями.