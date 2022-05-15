Западные банки ищут способы минимизировать убытки от потери своих активов в России из-за санкций. Рассматриваются продажа, обмен активами с российскими финансовыми учреждениями или возможность сделать для них исключение из санкционных правил.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, речь идет о банках UniCredit и Citigroup, но не только.

Западные банки уже готовятся к убыткам в размере более 10 миллиардов долларов от своих операций в России.

UniCredit получил несколько предложений о покупке его российской дочки. В частности, от группы "Интеррос" олигарха Владимира Потанина, который под санкции не попал. Но банк предложение отклонил и ищет других покупателей не под санкциями.

А "Интеррос" договорился о покупке дочерней компании французского банка Société Générale. Хотя французы все равно потеряют около 3,1 миллиарда евро на этой сделке.

Именно по причине низкой цены на западные активы от сделки отказался UniCredit: "Зачем нам продавать бизнес всего за один рубль?"

В итоге UniCredit и Citigroup стали искать возможность обмена своих российских активов на иностранный бизнес российского кредитора.

Но поскольку в последние недели еще больше российских банков попали под санкции, эти варианты стали более сложными. ВТБ и Сбербанк оставались единственными крупными российскими банками не под санкциями, но в итоге также попали под них.

Западные банки продолжают искать возможных покупателей и параллельно обсудили со своими регуляторами возможность получить исключение и все-таки продать свой бизнес компаниям под санкциями.

"По сути, они сказали нам, что мы можем продать бизнес определенным лицам или организациям, находящимся под санкциями. Мы, вероятно, не станем делать этого, но переговоры были, и у нас есть прикрытие для обсуждения проблемы. Нам нужно изучить все варианты", - заявил источник издания.

Попытка Европы не нарушить собственные санкции наблюдается и на газовом рынке. В Брюсселе придумали, как покупать российский газ в рублях, не нарушая свои же санкции.

Между тем США угрожают иностранным банкам наказаниями за помощь российским олигархам в уклонении от санкций.