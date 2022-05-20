Германия и Катар договорились об энергетическом партнерстве, в рамках которого Доха может начать поставки сжиженного природного газа. Правда, в лучшем случае – в 2024 году.

Об этом сообщает CNN.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани заявил журналистам на пресс-конференции, что надеется, что его страна начнет поставлять сжиженный природный газ в Германию в 2024 году.

Катар станет ключом к будущей энергетической стратегии Германии по диверсификации от российского газа, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Вопрос энергетической безопасности играет для нас важную роль. Германия будет развивать свою инфраструктуру, чтобы иметь возможность импортировать сжиженный газ морским путем", - сказал Шольц.

Ранее СМИ сообщали, что Германия и Катар не могли договориться о сроках контактов и возможности переправки поставленного газа в другие страны.

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