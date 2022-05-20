Россия прекратит поставки газа в Финляндию уже завтра. Фины попытаются компенсировать его терминалами СПГ
Российский "Газпром Экспорт" подтвердил, что уже завтра, 21 мая, прекратит поставки газа в Финляндию.
Об этом сообщают российские СМИ.
Тем временем Финляндия взяла в аренду у США плавучий терминал для сжиженного природного газа, чтобы попытаться компенсировать потерю российского газа.
Финляндия ожидала прекращения поставок газа из России, так как отказалась платить за газ в рублях.
Ранее премьер Финляндии призывала Евросоюз также отказаться от газа и нефти из РФ.
Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.