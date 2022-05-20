Российский "Газпром Экспорт" подтвердил, что уже завтра, 21 мая, прекратит поставки газа в Финляндию.

Об этом сообщают российские СМИ.

Тем временем Финляндия взяла в аренду у США плавучий терминал для сжиженного природного газа, чтобы попытаться компенсировать потерю российского газа.

Финляндия ожидала прекращения поставок газа из России, так как отказалась платить за газ в рублях.

Ранее премьер Финляндии призывала Евросоюз также отказаться от газа и нефти из РФ.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.