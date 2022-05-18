Финляндия, отказавшаяся покупать газ за рубли, ожидает прекращения поставок российского газа уже на текущей неделе - 20-21 мая.

Об этом сообщает пресс-служба финской государственной энергетической компании Gasum.

"Риск прекращения поставок природного газа компании в соответствии с договором поставки реален, и вполне вероятно, что приток природного газа из РФ в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая", - говорится в заявлении компании.

При этом в Gasum уточнили, что не получали по этому поводу никакой информации ни от "Газпром экспорт" или российского магистрального оператора.

В летний сезон Gasum намеренна обеспечить финских потребителей газа через наземный газопровод-интерконнектор Balticconnector, который соединяет эстонские и финские газовые сети.

Напомним, ранее в МИД РФ пригрозили рассмотреть военными "все меры" в случае вступления Финляндии в НАТО.

Также сообщалось, что ранее в Финляндии призывали ЕС отказаться от газа и нефти из РФ.

Подробно о том, что в Финляндии и Швеции думают о вступлении в НАТО, мы рассказывали в отдельном материале.