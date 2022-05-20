Австрийская энергетическая компания OMV открыла счет в Газпромбанке.

Об этом сообщает Reuters.

Там, согласно схеме президента РФ Владимира Путина, евро будут переводиться в рубли.

Компания сообщила, что будет платить за российский газ в евро, присоединившись к другим европейским странам. При этом она уверена, что проблем с переводом валюты в рубли не возникнет.

"Теперь мы внедрили процесс оплаты в соответствии с санкциями, который обеспечивает своевременную оплату поставок газа. Мы считаем наши платежные обязательства выполненными с перечислением суммы в евро", - прокомментировал ситуацию представитель OMV.

Ранее о подобной схеме оплаты заявила итальянская компания Eni.

"Поскольку крайние сроки оплаты поставок газа запланированы на ближайшие дни, Eni начала процесс открытия двух текущих счетов в Газпромбанке на предупредительной основе (один в евро, а второй в рублях)", - указано в пресс-релизе компании.

Между тем по данным Bloomberg к 12 мая уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты российского газа.