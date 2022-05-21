В Международном валютном фонде показали, как росли мировые цены на нефть, газ, зерно и металлы, начиная с 2013 года.

Динамика цен отображена в соответствующей инфографике ресурса IMF.

По всем пунктам виден всплеск, который приходится на конец 2021 - начало 2022 года. Кроме того, показан резкий взлет цен после начала войны в Украине.

Ранее мы писали, что в США 10 дней подряд держатся рекордно высокие цены на бензин. По данным республиканцев, цена за галлон (3,785 литра) бензина составляет уже 4,58 доллара.

Также "Страна" сообщала, что в конце марта президент США Джо Байден связал рост цен на бензин в Америке со вторжением президента России Владимира Путина в Украину.

"Причина этого в войне Путина. И теперь многие люди больше не покупают российскую нефть по всему миру. Я запретил российский импорт нефти здесь, в Америке. По мере того, как российская нефть уходит с мирового рынка и предложение нефти падает, цены растут. Теперь повышение цен Путиным бьет по американцам", - сказал тогда Байден.

Напомним, 8 марта президент США Байден сообщил, что страна запрещает импорт энергоносителей из России и предупредил о том, что цены на бензин будут расти из-за санкций в отношении РФ.