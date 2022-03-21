В России прогнозируют рост мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель в случае введения Западом обсуждаемого ныне эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

"При маловероятном сценарии отказа от российской нефти её цена может вырасти до $300 за баррель", — сказал вице-премьер РФ Новак.

Отметим, что текущая цена на нефть Brent - 112 долларов за баррель.

Ранее мы писали, что Европейский Союз рассмотрит вопрос введения нефтяного эмбарго против России из-за вторжения в Украину. По данным Reuters, страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго, тогда как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Кроме этого, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. Будет ли это эмбарго на импорт российской нефти, как предлагали восточноевропейские страны, или что-то другое пока не понятно.

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