Китай незаметно увеличивает закупки российской нефти по выгодным ценам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные о поставках и источники среди нефтяных трейдеров.

Таким образом, Китай "заполняет вакуум", который образовался после отказа западных покупателей от сотрудничества с РФ.

Согласно оценке Vortexa Analytics, морской импорт российской нефти в Китай подскочит до почти рекордных 1,1 млн баррелей в сутки в мае по сравнению с 750 000 баррелей в сутки в первом квартале и 800 000 баррелей в сутки в 2021 году.

Закупки начались после того, как два крупнейших в мире сырьевых трейдера, постепенно свернули закупки у "Роснефти" из-за правил ЕС.

"Ситуация начала резко меняться после ухода Vitol и Trafigura, создавшего вакуум, который могли заполнить только компании, которым доверяют их российские коллеги", - сказал неназванный китайский трейдер.

Тем временем, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил, но и не опроверг информацию об увеличении закупок нефти у России.

Напомним, по данным Bloomberg, Кремль стабилизировал рубль и уменьшил влияние санкций благодаря росту цен на нефть и газ.

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