Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек. Общее число бежавших от войны приближается к 14 миллионам, сообщают в UNICEF.

В более чем 52% перемещенных домохозяйств есть дети.

Напомним, в Чехии усилили паспортный контроль для беженцев из Украины. Также украинских беженцев могут лишить пособия в 200 евро.

Также мы рассказывали, как украинские беженцы устраиваются на работу в Польше. Им недоплачивают и срезают ставки.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.