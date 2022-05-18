По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, государство планирует построить для внутренне перемещенных лиц по две тысячи новых квартир в 16 регионах Украины. Еще несколько тысяч хотят выкупить у застройщиков для временного размещения переселенцев.

Об этом Тимошенко заявил в интервью НВ.

"Мы выкупаем у застройщиков квартиры, которые еще не проданы, — это несколько тысяч объектов. Государство будет предоставлять их переселенцам на время. А как только будет отстроено их постоянное жилье, тоже государством, они переселятся в свои квартиры, дома и так далее. А эти квартиры будем предоставлять военным и другим людям, стоявшим в очередях годами. Сейчас у нас по выкупу несколько тысяч квартир и по строительству — 16 регионов по 2 тыс. квартир. Это 32 тыс. квартир", - сказал Тимошенко.

По его словам, параллельно правительство занимается вопросом проектирования новых объектов дорожной инфраструктуры. Это позволит сразу после победы перейти к восстановлению дорог, мостов и других сооружений.

Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали, сколько компенсации смогут получить украинцы за разрушенное жилье.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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