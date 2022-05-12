"Страна" побывала в Бородянке, где начали строить модульные дома для потерявших жилье в результате боев.

Сооружают дома на территории центрального футбольного стадиона "Борекс". Модульные дома собирают из заранее подготовленных частей, как конструктор.

На территории поселения возводят четыре дома, в каждом из которых находится 22 комнаты по 12 и 16 квадратных метров, две кухни, два туалета и два душа. Также в домах будет мебель, бытовая техника, системы вентиляции и обогрева.

В каждом из домов может проживать 80 человек. В целом в этих четырех домах будут жить около 320 человек.

До конца следующей недели, то есть до 22 мая, планируется закончить все строительные работы и начать заселять первых жителей.

Известно, что модульные дома были переданы Украине правительством Польши. Монтируют их также сотрудники польской компании.

Напомним, в освобожденной от оккупантов Бородянке почти полностью восстановили коммуникации и запустили транспортное сообщение. Также там практически завершены процессы разминирования территорий и эксгумации тел погибших от рук оккупантов мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.