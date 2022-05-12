Такси сейчас - одна из немногих сфер, которая сохранилась и продолжает работать в условиях военных действий. Многие украинцы из-за войны потеряли работу и, чтобы хоть как-то прокормить семью, устраиваются водителями в такси.

Однако и рынок такси сейчас переживает не лучшие времена. Сказывается дефицит бензина, глобальное падение доходов населения, которые стараются экономить на всем, и массовый выезд украинцев из страны.

Как говорят “Стране” сами водители и владельцы служб такси, водителей сейчас больше, чем пассажиров. И заработать на поездках удается мизер, не сравнимый с доходами до войны.

“Страна” разобралась, как война повлияла на рынок такси, и почему украинцы массово меняют профессию и становятся таксистами.

Таксистов больше, чем пассажиров

Сервисы по вызову такси наблюдают активный приток новых водителей.

“На данный момент мы вернулись к довоенным показателям регистрируемых водителей - это несколько тысяч человек в неделю. Большое количество украинцев, к сожалению, потеряло работу или вынужденно сменило место жительства, из-за чего должны искать другие способы заработка”, - рассказал “Стране” Сергей Павлик, руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине.

Сооснователь и COO (операционный директор) Uklon Сергей Смусь сообщил “Стране”, что прирост новых водителей в апреле по сравнению с февралем составил 35%.

“Люди, которые сейчас приходят с нами сотрудничать, имели другую работу, но потеряли ее. Поэтому ищут возможность подзаработать”, - также отмечает Смусь.

По его словам, раньше водители делились на тех, для кого такси - основной способ заработка, и тех, для кого это была дополнительная подработка. Сейчас, в условиях войны, для многих такси стало единственным способом заработать. Но из-за того, что многие украинцы выехали из страны, заказов очень мало.

“Водителей стало больше, чем клиентов”, - утверждает Сергей Смусь.

Этот тезис подтверждают и сами таксисты, с которыми пообщалась “Страна”.

Две недели назад киевлянин Николай начал работать таксистом параллельно в двух компаниях - Bolt и Uklon. До войны он работал в фирме по продаже мебели, но из-за боевых действий предприятие пока закрыто. Поэтому сейчас он фактически “таксует” с утра до вечера.

“Так как у меня свое авто, я могу выехать на работу когда захочу. Но мне нужны деньги, поэтому выезжаю не позже 8 утра, приезжаю домой за час до начала комендантского часа”, - рассказывает Николай.

Впрочем, заработать большие деньги на перевозках пока не удается. По словам начинающего таксиста, первая неделя работы показала, что такого заработка хватает только на выживание.

"Это в буквальном смысле слова. Я пока больше потратил, чем заработал”, - говорит Николай.

Часть выручки приходится отдавать службам такси. А другая часть уходит на топливо и запчасти для машины. Чтобы было выгоднее, Николай, как и многие другие водители, работает параллельно в двух службах такси.

"“Уклон” во время войны берет комиссию с водителей 17% и до 20% при оплате картой. “Болт” в этом плане более гибкий, у них комиссия сейчас до 5%. Но при этом подорожало не только топливо, но и все автотовары минимум на 20%, а машину не только заправить нужно, еще и масло поменять, колодки и так далее", — сообщил водитель.

Николай также отметил, что в первую неделю работы стоимость заказов была просто мизерной.

"На карте приложения было видно, что в Киеве во время войны остались одни таксисты, а заказов очень мало. И то, заказ на 6 км езды стоимостью в 35-50 гривен. Это смешные деньги. В день выходило три заказа максимум, а нужно выполнить план минимум 1500 гривен в сутки, чтобы хоть какие-то деньги заработать. Это сейчас уже люди немного воспряли и бывает 10 заказов по более-менее нормальной стоимости. Обычно больше пользуются услугами такси на выходных, утром и вечером. В обед “голяк” пока", — рассказал Николай.

Дефицит бензина пока не сказывается на его работе. Повезло с машиной: Николай таксует на собственном авто Hyundai Sonata с заводским газобаллонным оборудованием.

“Приблизительный расход по городу - 15-16 литров газа. Формально 40% топлива должна обеспечить компания-партнер, но в основном это делают сами водители", — рассказал Николай.

Не лучше ситуация с заказами и у более опытного столичного таксиста Романа, который работает в такси вот уже полгода.

По словам Романа в мирное время он зарабатывал по 5-7 тысяч гривен в неделю.

"Это уже с вычетом всех комиссий партнёра (службы такси) и расхода на топливо. И у меня при этом был один выходной, то есть, я не напрягался. А сейчас выезжаю каждый день, но у меня получается заработать 1000-1500 гривен в неделю. И то не всегда", — рассказал он.

По его словам, после деокупации Киевской области ситуация немного улучшилась.

"Если сильно нужно, то до семи заказов в день сделать можно. Не больше. Чтобы с голоду не умереть, денег хватит, но на булку с маслом не заработаете", — считает Роман.

Он также подтверждает, что в Киеве сейчас больше таксистов, чем желающих воспользоваться сервисом.

"Мы шутили со знакомыми, что в Киеве осталась только территориальная оборона и те, кто устроились в такси на время войны. Очень много людей таксует, а заказов ноль. Помню, в начале апреля у меня был простой по три часа, а бывало вообще один заказ утром и один вечером. Раньше только на праздники можно было поднять больше, чем за две недели", — рассказал Роман.

Усложняет работу таксистом сейчас не только мизерное количество заказов, но и проблемы с бензином. Из-за ограничений на продажу топлива по 10 литров в одни руки в сутки и километровых очередей на заправках таксовать гораздо сложнее.

"Что такое 10 литров бензина для таксиста в Киеве? Это ничего. Сейчас таксовать на бензине — это просто издевательство над самим собой. Если нет талона на заправку, то можешь и целый день простоять в очередях. Но для самих партнёров (служб такси) проблем не будет, так как фактически все машины в таксопарке на газу. Это очень удобно, потому что с газом пока проблем нет, и в очереди по 10 машин, а не по 200, как за бензином", — сказал он.

Спрос на поездки упал в 6-7 раз

Как рассказали "Стране" в Ассоциации таксистов Украины, на сегодняшний день рынок такси работает максимум на 5-10%. "Все сейчас очень слабо. Многие выехали, кто-то воюет в армии", — сообщили в Ассоциации.

Сергей Смусь отмечает, что предложение на рынке такси сейчас значительно превышает спрос.

"В апреле мы вышли на довоенные результаты по количеству водителей, хотя спрос на услуги сократился сильно. Если говорить про Киев, то в первый месяц войны спрос упал в 6-7 раз, сейчас – в 3,5-4 раза. Количество заказов по Украине упало в 2 раза", - отмечает Сергей Смусь.

По его словам, на западную Украину жители восточных регионов в основном переезжали на своих авто, поэтому сервис такси там не пользуется популярностью.

“Количество пользователей сервиса с начала войны возросло в западных регионах Украины, но не настолько, чтобы эти показатели могли перекрыть наши потери в восточной и центральной Украине”, - говорит Сергей Смусь.

В компании Bolt же отмечают, что сейчас количество задействованных водителей (тех, кто был онлайн) составляет почти половину работавших в довоенное время. Одна из причин - комендантский час (в Киеве сейчас он длится с 22:00 до 5:00).

“Согласно нашей аналитике, сейчас водители проводят на платформе в среднем примерно в 2 раза меньше часов, чем раньше. Причин много, но одна из важных – водители не могут работать в комендантский час”, - сообщает "Стране" Сергей Павлик.

Впрочем, он отметил, что сейчас с каждым днем количество активных водителей растет. Некоторые выехали из горячих точек, а некоторые остаются работать даже в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и других городах.

Еще одна большая проблема, помимо нехватки пассажиров, - дефицит бензина.

“На заправках действительно есть пробки и наблюдается критическая ситуация с топливом. Но она связана не только с тем, что разбомбили нефтебазы и склады. Российские войска повредили большое количество ж/д путей. Поэтому возникает проблема с логистикой”, - объясняет Сергей Смусь.

Впрочем, для рынка такси нехватка топлива не приговор: многие водители ездят на газу. К тому же, за счет того, что заказов и спроса меньше, а предложения больше, присутствует баланс. “Даже если у каких-то водителей проблема с топливом, то есть огромное количество других водителей, у которых в данный момент топливо есть”, - отмечает Сергей Смусь.

Но нельзя сказать, что для таксистов, которые ездят на газу, дефицит бензина не является проблемой. Большинство водителей используют газовые установки четвёртого поколения, а эти установки все равно требуют, чтобы у водителя было хотя бы 10 литров бензина в автомобиле, потому что машина заводится именно на нем.

Решения проблемы с топливом ложится на плечи самих водителей - сервисы такси на это влиять не могут.

“У водителей есть чаты, где они общаются между собой и могут подсказать друг другу места, где есть горючее. Также они используют сервисы, помогающие увидеть наличие горючего на той или иной АЗС, чтобы не тратить лишнее время на поиски. Тем не менее, мы уже замечаем положительные сдвиги в вопросе с горючим, например сеть АЗС ОККО уже сняла ограничение 10л для постоянных клиентов, имеющих карту лояльности и увеличила объем, который можно заправить до 15-30 л”, - отметил Сергей Павлик.

Цены выросли, но поездки стали дешевле

Из-за войны на рынке такси сложилась парадоксальная ситуация. Сервисы по вызову такси повысили стандартный тариф, но средняя стоимость поездки стала даже ниже, чем до войны.

Объясняется это просто. В мирное время на стандартный тариф при вызове такси накладываются различные коэффициенты: за пробки на маршруте, повышенный спрос и т.д. Поэтому стоимость могла вырасти на 20-50%.

“Иногда до войны цена поездки могла стать больше в 2-3 раза - при повышенном спросе в часы пик и праздники. Если спрос большой, а водителей не хватает, агрессивно срабатывали коэффициенты. Сейчас все наоборот. Спрос уменьшился, а предложение возросло. В восточной и центральной Украине коэффициенты вообще не срабатывают. Иногда они работают на западе, когда спрос больше. Но в целом во время войны средний чек ниже, чем был до нее”, - сообщает “Стране” Сергей Смусь.

Стандартный тариф на поездки в Uklon в марте вырос на 10-15% - это было обусловлено увеличением цены на топливо и ростом курса валют. Но при этом средняя стоимость поездок в феврале по Украине составляла 107 грн, в апреле - 106 грн.

В марте компания Bolt также повысила тарифы по всем городам.

“Сделано это было из-за значительного подорожания топлива и его дефицита. Водителям нужно больше времени для поиска места заправки, где есть горючее, и потратить большую сумму на него. Это должно компенсироваться в стоимости поездки, чтобы они не были убыточными для водителей”, - объяснил Сергей Павлик.

Впрочем, по его словам, спрос на поездки в такси уже начинает понемногу расти. Сейчас поездки осуществляются во всех городах Украины, где сервис был запущен, даже там, где ситуация напряженная, например, в Харькове, Сумах и Николаеве.

“В первые недели войны мы обычно видели сокращение количества поездок, но сейчас подмечаем систематический рост активности. Многие эвакуировались с помощью сервиса, внутренне перемещенные лица используют такси, чтобы легче было добраться до мест проживания в незнакомых городах, многие компании уже возобновляют свою деятельность, так что такси является удобным транспортом”, - отметил Сергей Павлик.

И все же, спрос на такси пока не может сравниться с довоенным временем. Так что для водителей заработать в такси сейчас сложнее, чем раньше.

Хотя сами условия для водителей, особенно в первое время после начала боевых действий, были даже выгоднее, чем в мирное время.

Так, в первые недели войны Uklon полностью отключил комиссию для водителей по всей Украине - то есть, таксисты зарабатывали 100% от стоимости поездки. Затем в тех регионах, где ситуация улучшалась, сервис постепенно начал включать комиссию.

Сейчас комиссии до сих пор нет в Харькове, Николаеве и Херсоне (Uklon собирается сворачивать бизнес на территории оккупированного российскими войсками Херсона). В остальных регионах комиссия варьируется от 10% (в Черновцах) до 17% (в Киеве).

Сумма комиссии для водителей Bolt, работающих в горячих точках, составляет 0%, в городах, где ситуация более спокойная комиссия – от 10%.

Кроме того, сервис Bolt после начала войны упростил условия регистрации для водителей. Однако война все же внесла свои коррективы в трудоустройство.

В связи с военным положением в Украине компания Bolt теперь сотрудничает только с водителями, имеющими украинское водительское удостоверение.

“Это вынужденное решение для снижения риска создания конфликтных ситуаций. Если водитель не гражданин Украины или имеет водительское удостоверение иностранной страны и хочет сотрудничать с сервисом Bolt в Украине, он/она имеет возможность получить удостоверение водителя украинского образца и присоединиться к приложению Bolt”, - объяснил "Стране" необходимость таких ограничений Сергей Павлик.

По его словам, подавляющее большинство водителей, которые регистрируются в приложении, имеют свое авто. Остальные используют машины, которые предоставляют автопарки, сотрудничающие с сервисом Bolt.

Передел рынка такси

Война повлияла на распределение сил на рынке такси.

Так, американский сервис такси Uber приостановил работу в Украине еще в первый день войны, 24 февраля. Это решение в Uber объяснили заботой о безопасности пользователей приложения. Uber с 2016 года присутствовал в девяти городах Украины: Днепр, Харьков, Херсон, Киев, Львов, Мариуполь, Одесса, Винница, Запорожье. Запрос “Страны” на комментарий в Uber проигнорировали.

Однако частично Uber уже возобновляет работу в воюющей Украине. Так, с 14 апреля, после почти 50-дневной паузы, Uber можно вызвать в Киеве.

"Чтобы поддержать немедленное восстановление города, Uber не будет взимать никакой комиссии за поездки - это значит, что полная стоимость проезда, уплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям", - сообщила региональный менеджер Uber Анабель Диаз.

Компания также пообещала пожертвовать 10 000 бесплатных поездок государственным служащим и работникам критической инфраструктуры в столице Украины.

Впрочем, за время простоя Uber потерял значительный сегмент пользователей, которые перешли к другим аналогичным сервисам, не прекращавшим работу в войну.

Согласно статистике Monobank, по сумме оплаченных поездок с карт пользователей этого банка лидирует Uklon. На втором месте - Bolt, на третьем - Uber.

Есть мнение, что Uber утратил лидерские позиции на украинском рынке еще до войны. Уже тогда основная конкуренция шла между Uklon и Bolt.

“Мы по-прежнему конкурируем с Bolt. В рамках Украины Uklon до сих пор остается лидером. Но в каждом отдельно взятом городе ситуация разная”, - отмечает Сергей Смусь. Так, по его словам, Uklon лидирует лидирует в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Белой Церкве и ряде других более мелких городов.

Рынку такси все же “повезло” больше, чем многим другим отраслям экономики Украины, которые во время войны вообще работать не могут. Большинство водителей таксует на своих машинах и не прекращали возить пассажиров даже в первые, самые "жаркие" дни войны. Тогда в Украине массово запускались волонтерские проекты и программы эвакуации, в которых участвовали и таксисты.

Сервисы такси доставляли продукты, топливо и вещи военным и нуждающимся, а также помогали с эвакуацией из горячих точек.

Например, водители Uklon вывозили людей из оккупированных Ирпеня и Бучи под Киевом.

“Водители сейчас - отдельная категория мужественных волонтеров”, - отметил Сергей Смусь.

На сегодняшний день по классу “Эвакуация” (межгородские перевозки) было совершено уже 5000 поездок, сообщил “Стране” Сергей Смусь. Пассажиров довозили даже к границам с Молдовой и Польшей. Чаще всего выезжали из Киева, Николаева и Львова.

“Наша команда айтишников переформатировала нашу CRM-систему для корпоративных клиентов, и на ее базе мы сделали платформу “UklonВолонтер”. Это маркетплейс, где волонтеры могут подать заявку, например на еду, а бизнес может через нас отправить продукты”, - сообщил Смусь.

С 1 марта в приложении Bolt появилась похожая услуга - категория Support для перевозок в случае экстренной необходимости за символическую плату. С 1 марта в этой категории было совершено более 80 000 поездок.

В целом же, как говорят игроки рынка, ситуация для рынка такси сейчас не такай плохая, какой могла быть с учетом военных действий и проблема топливом. Ведь так или иначе, для многих сейчас такси становится единственно доступным транспортом.

“Поскольку железная дорога, аэропорты и другие транспортные узлы испытали разрушения, наш сервис предоставляет и будет и дальше оказывать людям помощь в передвижении по стране. Наша социальная функция — помощь людям в передвижении в более безопасные места и возможность для водителей зарабатывать деньги во время, когда многие люди теряют эту возможность, — очень важна”, - отмечает Сергей Павлик.