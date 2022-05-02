Крупнейшие в Украине сети автозаправок ОККО и WOG ввели ограничения на продажу горючего. Это произошло на фоне дефицита горючего на рынке.

В ОККО и WOG заявили, что ограничения носят временный характер. Теперь на АЗС этих сетей можно купить до 10 литров горючего при условии наличия карты лояльности PRIDE или приложения. При этом отменяется ограничение отпуска в канистре.

Ранее "Страна" выясняла, куда пропал бензин, появится ли он через неделю, как обещает Кабмин.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.