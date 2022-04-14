Американский сервис такси Uber после почти 50-дневной паузы возобновил работу в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня Uber возобновил работу в Киеве. Чтобы поддержать немедленное восстановление города, Uber не будет взимать никакой комиссии за поездки - это значит, что полная стоимость проезда, уплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям", - сообщила региональный менеджер Uber Анабель Диаз.

Компания также пообещала пожертвовать 10 000 бесплатных поездок государственным служащим и работникам критической инфраструктуры в столице Украины.

Ранее мы писали, что сервис доставки продуктов и готовой еды из ресторанов Glovo весь апрель будет бесплатно доставлять продукты в Киеве, Днепре и Одессе. Расходы будет покрывать партнер Mastercard.

Также "Страна" рассказывала, что метро Киева продолжает постепенно возвращаться к обычному режиму работы. С завтрашнего дня, 15 апреля, поезда начнут снова ездить по обеим колеям, а интервал между ними будет сокращен до 30 минут. Раньше они курсировали с разрывом в час.