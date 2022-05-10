Исполняющий обязанности председателя Бородянского горсовета Георгий Ерко в комментарии "Стране" сообщил, что в городе начали строить дома, в которых разместят людей, потерявших жилье в результате обстрелов оккупантами.

"У нас строится городок из домов для людей, которые потеряли жилье. Там мы сможем разместить около 300 человек. Думаю, что примерно через две недели сможем принимать туда людей по списку - его будет формировать управление социальной защиты. В первую очередь жилье будут получать незащищенные слои населения, многодетные семьи. Также сегодня мы открыли отделение полиции - теперь они работают в своём помещении", - рассказывает Ерко.

Кроме того, в Бородянке почти полностью восстановили коммуникации и запустили транспортное сообщение.

"Газ, вода, свет, канализация есть почти во всей Бородянке. Услуги подаются, но все коммуникации нужно будет менять. Помимо этого, мы запустили электричку, которая ездит в сторону Киева. Плюс в столицу курсируют 3-4 рейсовых автобуса, возобновлено транспортное сообщение между поселками и селами нашей общины", - утверждает Ерко.

Также в Бородянке практически завершены процессы разминирования территорий и эксгумации тел погибших от рук оккупантов мирных жителей.

"Из 110 погибших гражданских по Бородянке и близлежащим населенным пунктам перезахоронили еще четыре человека. Процесс эксгумации происходит по заявлениям людей. Думаю, что эксгумация у нас завершена на 90-95%. Поисковые работы у нас закончились ещё больше двух недель назад. Разминированием в Бородянке и лесах занимается бригада пиротехников. На сегодняшний день саперы разминировали 90% города - это при том, что мы не можем зайти в жилье к людям, которые ещё не вернулись", - обьясняет и. о. председателя горсовета.

Помимо этого, как заявляет Ерко, в Бородянку постепенно возвращаются предприниматели и местные жители.

"Свою работу начинают восстанавливать магазины. Супермаркеты "Фора" в Бородянке ещё не открылись, но собираются сделать это 26 мая. Сеть магазинов "АТБ" пока что тоже не работает - они ещё не знают точную дату возвращения к нам в город. Состоянием на сегодня в Бородянке находится 4200-4300 местных жителей. В целом - город потихоньку возрождается", - сказал Ерко.

Напомним, что недавно Бородянку посетил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Ранее "Страна" писала, что в Бородянке с 7 этажа разрушенной многоэтажки сняли кота, который пробыл там больше месяца.