Война скорректировала порядок поступления в украинские вузы в этом году.

На днях в Минобразования обновили порядок приема на получение высшего образования. Традиционных ВНО (Внешнее независимое оценивание), ЕВИ (Единый вступительный экзамен) и ЕФВВ (Единый квалификационный вступительный экзамен) не будет, но будут похожие на них форматы.

Кстати, если у абитуриента есть сертификат ВНО за 2019, 2020 или 2021 – им можно воспользоваться в этом году.

Рассказываем об актуальных условиях поступления в вузы в 2022 году.

Мультипредметный тест, как упрощенное ВНО

Что будут сдавать вместо ВНО? В этом году будущие абитуриенты, выпускники школ, будут сдавать не совсем привычное ВНО по разным предметам, а один национальный мультипредметный тест по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины.

То есть в одном тесте будут вопросы сразу по трем дисциплинам. Заданий по украинской литературе не будет.

Когда будет проходить тестирование? В этом году предусмотрено три потока - основной, дополнительный и специальный.

Основной - вторая половина июля, август.

Дополнительный - август.

Специальный - сентябрь.

Те, кто не сможет присоединиться к основному потоку, смогут пройти тестирование во время специальной или дополнительной сессии.

Как и когда регистрироваться? Участие в сдаче мультипредметного теста принимают абитуриенты, которые уже зарегистрировались на сдачу ВНО в феврале-марте этого года на специальном сервисе Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Для этого нужно было подготовить пакет документов. В подтверждение участникам должен был прийти специальный сертификат, с его помощью можно заходить на свою информационную страницу участника ВНО.

На начало мая было зарегистрировано уже более 402 тысяч заявок от абитуриентов на сдачу теста.

Данные для входа на информационную страницу должны были прийти в смс в начале мая. Если этого не произошло, можно обратить на горячую линию с 12 по 19 мая.

+38 066 680 55 28

+38 068 146 02 21

+38 068 142 05 95

+38 095 523 46 47

По другим вопросам можно звонить в УЦОКО (+38 095 903 95 10, +38 068 991 76 35) или в региональные центры оценки качества образования.

Как будет проходить тест? Для этого нужно будет прибыть в центр тестирования по месту жительства или временного пребывания. Как правило, они находятся в школах, вузах.

Там участникам предложат пройти компьютерный онлайн-тест. В общей сложности участникам нужно будет выполнить 60 заданий (по 20 заданий в каждом блоке предметов) за 1 час 20 минут.

Демонстрационный вариант такого теста можно пройти по ссылке.

Учитывая военное положение и высокую вероятность воздушных тревог, тестирование решили проводить в разное время и в разные дни. Также, если во время сдачи раздастся воздушная тревога, время, необходимое для сдачи теста остановят, а потом продлят, когда тревога закончится.

Также, если у абитуриента не получится физически прийти и сдать ВНО в назначенный день, это можно будет сделать в другой. Вопросы будут каждый раз меняться.

Баллы и зачисление. Баллы станут известны сразу же после сдачи теста. Для конкурсного отбора в вузы баллы за каждый блок заданий (математика, язык, история) переведут по шкале 100-200 баллов.

Чтобы получить минимально необходимые 100 баллов, достаточно набрать хотя бы по одному тестовому баллу за выполнение каждого блока. Максимальное количество баллов за каждый блок - 35 по украинскому языку и истории Украины, 30 по математике. Это будет соответствовать 200 баллам.

Далее, как и раньше, абитуриенты подают заявления с результатами теста в разные вузы и ждут ответа.

Как поступать абитуриентам с оккупированных территорий

Абитуриентам, которые находятся на временно оккупированных территориях, чтобы поступить в вуз нужно будет сдать упрощенное ВНО на подконтрольной Украине территории, поскольку центры тестирования там не откроются, а реестры будут закрыты.

То есть нужно будет выехать с оккупированных территорий. Сейчас это населенные пункты в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой области.

А перед этим нужно было зарегистрироваться онлайн на прохождение ВНО (сейчас мультипредметного теста).

Чтобы такие поступающие успели сдать тесты, в этом году сделали три сессии упрощенного ВНО - основную, дополнительную и специальную.

Возможность сдать тест у таких абитуриентов будет даже осенью, рассказал во время телемарафона министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Что делать абитуриентам, выехавшим в Европу

Для подростков, вынужденно выехавших в страны Европы, но желающих поступать в украинские вузы, в Минобразования обещают организовать пункты сдачи тестов в нескольких странах, по крайней мере в их столицах. Уже идет работа над подготовкой таких центров тестирования в Польше, Чехии и Великобритании. Их список обещают обнародовать в ближайшее время.

Что с ЕВИ/ЕФВВ - вступительными в магистратуру?

В этом году традиционных экзаменов в магистратуру ЕВИ (Единый вступительный экзамен) и ЕФВВ (Единый квалификационный вступительный экзамен) не будет. Об этом стало известно недавно.

Вместо них будущим магистрам предложат сдать магистерский комплексный тест (МКТ) для поступления по специальностям "Право" и "Международное право" или магистерский тест учебной компетентности (МТНК) для поступления по специальностям отраслей "Социальные и поведенческие науки", "Управление и администрирование", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

Это компьютерные онлайн-тесты, которые, как и мультипредметные тесты, будут проходить в специальных временных экзаменационных центрах в разных регионах Украины, а также в некоторых странах Европы. Список должен позже появиться на сайте УЦОКО.

МКТ будет состоять из двух блоков иностранный язык и право.

МТНК тест, определяющий общую учебную компетентность поступающего.

Зарегистрироваться для прохождения МТНК или МКТ нужно с 27 июня по 18 июля, обратившись в приемную комиссию вуза.

Для регистрации нужно собрать пакет документов:

заполненное заявление;

документ, удостоверяющий личность;

учетная карточка налогоплательщика;

справка, выданная по месту обучения, о плановом завершении обучения и получении диплома;

документ о полученной степени высшего образования - для лиц, завершивших обучение в прошлых годах;

фотография для документов.

Скан-копии нужно отправить в приемную комиссию выбранного вуза. Оттуда должны прислать скан-копию экзаменационного листка.

С номером этого листка и пин-кода, указанному в нем, можно будет создать Кабинет участника ЕВИ/ЕФВВ.

Далее можно будет сдавать тест в одном из центров по месту нахождения. Кроме этого, в некоторых вузах может понадобиться сдавать и вступительные экзамены по основному предмету.