В мобильное приложение "Дия" вернулась услуга для внутренне перемещенных лиц. Украинцы снова могут оформить справку ВПЛ и социальные выплаты онлайн для себя и своих детей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

"Наша команда завершила технические обновления услуги согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты в приложении для себя и своих детей", - написал Федоров.

Также на канале "Будь в безопасности! Эвакуация" публикуют полезную информацию для тех, кто вынужденно покинул дома и ищет убежища в более безопасных местах. В частности, на канале вы найдете информацию о:

Финансовой помощи переселенцам – как в Украине, так и за рубежом;

Бесплатные возможности для украинцев – обучение, медицина, жилье и другое;

Условия пребывания на территории стран мира, полезные советы;

Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 млн человек. При этом 2,7 млн ​​человек вернулись домой.

Также министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что внутренние переселенцы в Украине получат статус безработных и пособие. По словам министра, президент подписал закон об упрощении регистрации безработных и дополнительных стимулах работодателям при трудоустройстве переселенцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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