Япония выделит Украине кредит $100 млн на льготных условиях. Глава Минфина Украины Сергей Марченко и Президент Японского агентства международного сотрудничества JICA Акихико Танака подписали кредитное соглашение в понедельник, 16 мая. Об этом сообщает Минфин.

Согласно документу, срок погашения займа - 30 лет, в том числе льготный период - 10 лет, процентная ставка – 1% годовых.

Деньги пойдут на покрытие первоочередных социальных и гуманитарных расходов: здравоохранение, поддержка переселенцев и т.д.

"Льготный кредит в 13 млрд иен ($100 млн), являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, украинским чиновникам будут платить зарплаты из международных кредитов.

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Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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