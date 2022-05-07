Украинским чиновникам будут платить зарплату из кредитов международных банков.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, Кабмин решил привлечь полтора миллиарда гривен от Международного банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

Деньги пойдут на поддержку бюджетных учреждений и госорганов "путем частичного возмещения расходов на выплату зарплаты".

Напомним, судьи КСУ решили до конца войны переводить до 70% своей зарплаты на армию и гуманитарные нужды.

Ранее мы писали, что в Украине из-за войны наблюдается снижение зарплат, потому что безработных на порядок больше, чем вакантных рабочих мест.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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