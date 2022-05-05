Руководители "Суспильного ТВ" в марте получили почти по 200 тысяч грн зарплаты
Члены правления Национального общественного телевидения Украины получили за март почти 200 тыс. гривен зарплаты каждый. По сравнению с довоенным февралем зарплаты фактически не изменились.
Об этом они сообщили в ответе на запрос "Украинских новостей".
Суммарная выплата правлению НОТУ за месяц составила 1,065 млн выплат уже с вычетом налогов и военного сбора.
В состав правления входят шесть человек: Николай Червотицкий, Татьяна Кисельчук, Дмитрий Хоркин, Радион Кочубей, Андрей Таранов и Дмитрий Козлов.
Таким образом, каждый из них, в среднем, получил по 177 тыс. гривен.
По сравнению с февралем фонд выплат правлению сократился менее чем на 1% - на 9 тыс. гривен.
Тем временем у простых украинцев средняя зарплата может упасть до 150 долларов.
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