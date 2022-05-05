Члены правления Национального общественного телевидения Украины получили за март почти 200 тыс. гривен зарплаты каждый. По сравнению с довоенным февралем зарплаты фактически не изменились.

Об этом они сообщили в ответе на запрос "Украинских новостей".

Суммарная выплата правлению НОТУ за месяц составила 1,065 млн выплат уже с вычетом налогов и военного сбора.

В состав правления входят шесть человек: Николай Червотицкий, Татьяна Кисельчук, Дмитрий Хоркин, Радион Кочубей, Андрей Таранов и Дмитрий Козлов.

Таким образом, каждый из них, в среднем, получил по 177 тыс. гривен.

По сравнению с февралем фонд выплат правлению сократился менее чем на 1% - на 9 тыс. гривен.

Тем временем у простых украинцев средняя зарплата может упасть до 150 долларов.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.