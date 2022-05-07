В Украине из-за войны наблюдается снижение зарплат, потому что безработных на порядок больше, чем вакантных рабочих мест.

Об этом сообщили в Нацбанке.

В конце феврале и марте активность на рынке труда резко обвалилась. Закрылось много бизнесов и люди массово потеряли работу.

В апреле трудовая активность начала постепенно возобновляться, прекратилось снижение количества вакансий.

Однако желающих найти работу все еще сильно больше, чем количество работодателей, которые нанимают людей. Поэтому уровень средней зарплаты снижается.

Ранее мы сообщали, что средняя зарплата в Украине может упасть до 150 долларов.

Также мы разбирались, почему из-за мобилизации работников бизнес говорит об угрозе банкротства предприятий.