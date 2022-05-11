Министерство внутренних дел Чехии готовится ужесточить паспортный контроль для беженцев, прибывающих из Украины. Также для получения гуманитарной помощи заявителю потребуется иметь в паспорте штамп о пересечении границы Украины.

Об этом сообщил глава МВД Чехии Вит Ракушан, пишет Blesk.

"Это правило должно применяться со следующего понедельника", - заявил Ракушан.

Чешские СМИ сообщают, что эти шаги являются ответом на проблемы, связанные с миграцией ромов из Украины.

Беженцы-ромы из Украины часто имеют двойное гражданство и, как граждане Венгрии, не имеют права получать финансовую помощь в Чешской Республике, сообщил глава МВД

"Лучше, чтобы в Чехию не приезжали люди, не имеющие права на помощь", - сказал Ракушан.

Ранее мы писали о том, что польская железная дорога упростила правила бесплатного пользования поездами на территории Польши для украинцев.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.