У выехавших за границу по внутренним паспортам украинцев возникли проблем с выездом обратно в Украину.

В Молдове, например, пограничники не разрешают беженцам, которые хотят вернуться в Украину, покинуть Молдову из-за того, что у них нет загранпаспортов.

Причем уже есть проект указа, согласно которому беженцы смогут покинуть Молдову на основе документа, по которому въехали в страну, однако сейчас его еще рассматривают.

"Граждане Украины, которые бежали от войны в Молдову и хотят вернуться обратно, не могут этого сделать без биометрического паспорта. Об этом стало известно с пятницы-субботы. Нигде нет письменного приказа/распоряжения (на горячей линии пограничной полиции мне сказали, что распоряжение находится на стадии рассмотрения и появится после праздников). Официально до появления этого распоряжения граждане Украины должны были иметь возможность вернуться в свою страну на основании документов, по которым они въехали", - написал на своей странице в Facebook молдавский активист и журналист Виталий Спрынчанэ.

Пограничники обещают уладить вопрос и разрешить украинцам вернуться по внутренним паспортам.

"Распоряжение по данному вопросу готовится, в нем будут оговорены условия, по которым граждане Украины могут покинуть Молдову. Это распоряжение находится на согласовании с другими учреждениями", - сказала "Стране" пресс-секретарь погранслужбы Молдовы Раиса Новицки.

Юристы говорят, что пограничники действуют в соответствии с нормами.

"Поскольку на тех, кто въехал из Украины, не распространялись особые правила въезда. То есть беженцы находятся под временной защитой, а их последующий въезд и выезд подпадает под общие правил и под закон "Об иностранцах". Таким образом, пограничная полиция действует правильно. Кроме того, согласно комиссии по ЧС, они обязаны подать заявление на временное проживание на территории страны. И это еще раз подтверждает их статус иностранных граждан. Мы направили изложение своей позиции и рекомендации по этому поводу", - сказал молдавским СМИ адвокат Чеслав Панько.

А пока украинским беженцам советуют обратиться в посольство Украины, чтобы поменять документы. Но это сделать очень сложно.

С начала войны в Молдову въехало более 400 тысяч украинских беженцев, из них в стране остались около 90 тысяч. Многие их них оказались в заложниках ситуации, когда вернуться в Украине невозможно из-за бюрократических проволочек.

"Ситуация патовая - зарегистрироваться можно только онлайн, запись доступны только на июль. А мне нужно срочно домой, забрать маму", - поделилась со "Страной Алина Скакун из Черновцов, которая после начала войны выехала в Молдову к сестре по внутреннему паспорту.

Из-за проволочек на границе украинцы в Молдове грозятся штурмовать посольство Украины в Кишиневе и консульство в Бельцах.

"Живая очередь в посольство на две недели вперёд. Такое впечатление, что нас взяли в заложники и просто нашли способ не пускать нас домой. Будем штурмовать посольство", - жалуется пользователь Telegram Владимир.

Аналогичная ситуация у тех, кто выехал по внутренним паспортам и в некоторых других странах. Например, в Болгарии.

"Мы эвакуировались из Мариуполя, на руках только внутренние паспорта. Ехали в сторону Германии. И оказалось, что Болгария не выпускает в страны ЕС наших соотечественников по внутренним паспортам (Болгария - не в Шенгене, на границе есть контроль). Впускать впускает, а выпускать в ЕС - не выпускает. На сайте посольства Украины в Болгарии есть он-лайн чат с консультантом. Отвечают очень быстро. Про загранпаспорт узнавала, сделать сейчас, можно сказать, нереально. В мирное время был срок месяца три. В теории существует какой-то документ (свидетельство) для дальнейшего пересечения границ для тех, у кого закончилось действие загранпаспорта или вообще его нет. Называется пасаван. Но неделю бланков сейчас нет", - рассказала нам франковчанка Ирина Гнатишин, которая сейчас находится в Болгарии.