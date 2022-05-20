Украина может стать членом НАТО не "в разгар войны", но, возможно, сразу после нее, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

"Эта война также показывает, что НАТО есть и останется единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения должен продолжаться, и Украина также должна присоединиться к этому альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые думают. Не сейчас, в разгар войны, а, возможно, сразу после нее", - сказал Мельник.

Напомним, нейтральный статус Украины обсуждался на переговорах Киева и Москвы как одно из условий окончания войны. Взамен Украина хотела получить гарантии безопасности от различных государств.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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