Польша досрочно разорвала договор с РФ о поставках газа
Польша досрочно разорвала договор с Россией о поставках газа, подписанный еще в 1993 году.
Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в своем Twitter-аккаунте.
"Польша расторгает газовое соглашение 1993 года с Россией. Агрессия РФ против Украины подтвердила правильность намерения польского правительства стать полностью независимыми от российского газа", - написала она.
Она пояснила, как пишет Money.pl, что соглашение является международным соглашением, поэтому соответствующее примечание по этому поводу будет предоставлено польским министерством иностранных дел.
"В течение многих лет правительство (Польши - Ред.) последовательно реализует стратегию диверсификации источников и направлений поставок газа в Польшу, и мы готовимся закрыть контракт с "Газпромом" до конца 2022 года и не покупать больше газ в России", - заявила министр.
Она добавила, что оператором Ямальского газопровода с 2010 года является польская компания Gaz-System.
Соглашение было подписано в Варшаве 25 августа 1993 года. Оно неоднократно продлевалось, последний протокол о внесении изменений был подписан между представителями Польши и РФ 29 октября 2010 года.
Напомним, "Газпром" остановил поставки газа в Польшу еще 27 апреля - из-за отказа страны платить за топливо в рублях.
Ранее также сообщалось, что "Газпром" остановил поставки газа в Финляндию из-за отказа платить в рублях.
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