"Газпром", как и анонсировал, сегодня утром полностью остановил поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за него в рублях. Страна перешла на газопровод из Эстонии.

Об этом сообщил финский оператор газовой системы.

"Поставки газа через точку входа Иматра были прекращены. Объем газа, необходимый финскому газовому рынку, импортируется через точку входа Balticconnector в соответствии с заявками, сделанными участниками рынка. Gasgrid Finland направляет импорт газа в Balticconnector, и газовая система в настоящее время сбалансирована", - говорится в сообщении.

Трубопровод BalticConnector соединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.

"Газпром" отмечает, что в 2021 году поставил Финляндии почти полтора миллиарда кубометров газа, что покрыло две трети общего потребления в стране.

Финляндия ожидала прекращения поставок газа из России, так как отказалась платить за газ в рублях.

Фины попытаются компенсировать его терминалами СПГ, которые уже взяли в аренду у США.

Ранее премьер Финляндии призывала Евросоюз также отказаться от газа и нефти из РФ.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.