Президент Сенегала заявил о планах посетить Киев и Москву. Он собирается продавать газ в Европу - Reuters
Страны Африки хотят установления мира в Украине путем диалога.
Об этом сообщил президент Сенегала Маки Саль, пишет Reuters.
Саль выступил после переговоров с прибывшим в Сенегал с визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем и добавил, что в ближайшие недели посетит Москву и Киев в качестве председателя Африканского союза.
Кроме того, президент Сенегала заявил о готовности страны к поставкам сжиженного газа в Европу.
"Мы готовы работать над поставками сжиженного газа на европейский рынок", - заявил Маки Саль.
В минувшем десятилетии на шельфе Сенегала были открыты крупные месторождения нефти и газа. Их запасы оцениваются в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа. Сейчас ведутся работы по их освоению.
Ожидается, что первые значительные поставки сжиженного газа из Сенегала начнутся в 2023 году.
Ранее мы писали, что Евросоюз планирует сотрудничать со странами Африки, чтобы заменить импорт газа из РФ и снизить энергозависимость от России.
Также "Страна" сообщала, что Евросоюз готовится к полному прекращению поставок российского газа.