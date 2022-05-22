Страны Африки хотят установления мира в Украине путем диалога.

Об этом сообщил президент Сенегала Маки Саль, пишет Reuters.

Саль выступил после переговоров с прибывшим в Сенегал с визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем и добавил, что в ближайшие недели посетит Москву и Киев в качестве председателя Африканского союза.

Кроме того, президент Сенегала заявил о готовности страны к поставкам сжиженного газа в Европу.

"Мы готовы работать над поставками сжиженного газа на европейский рынок", - заявил Маки Саль.

В минувшем десятилетии на шельфе Сенегала были открыты крупные месторождения нефти и газа. Их запасы оцениваются в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа. Сейчас ведутся работы по их освоению.

Ожидается, что первые значительные поставки сжиженного газа из Сенегала начнутся в 2023 году.

Ранее мы писали, что Евросоюз планирует сотрудничать со странами Африки, чтобы заменить импорт газа из РФ и снизить энергозависимость от России.

Также "Страна" сообщала, что Евросоюз готовится к полному прекращению поставок российского газа.