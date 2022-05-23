Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вслед за экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и исполнительным директором Nord Stream 2 AG Маттиасом Варни покинула совет директоров "Роснефти".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй срок", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский парламент в принял резолюцию, призвав бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уволиться из совета директоров Роснефти. В случае отказа против них могли быть введены санкции.

Отметим, в 2018 году президент РФ Владимир Путин танцевал с Кнайсль на ее свадьбе с бизнесменом.

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