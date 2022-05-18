Депутаты Европарламента хотят ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Для этого они намерены призвать 27 государств-членов расширить санкционный список ЕС, куда уже входят многие российские олигархи.

Об этом сообщает Die Welt.

Туда же может войти и Карин Кнайсль - австрийский беспартийный политик, который с прошлого года является членом наблюдательного совета российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Шредер является там председателем наблюдательного совета.И Шредер, и Кнайсль до сих пор отказывались отказаться от должности и связанного с ней вознаграждения.

В случае, если Шредер и Кнайсль останутся на своих постах, депутаты Европарламента призывают Совет ЕС "расширить список лиц, затронутых санкциями ЕС, за счет включения в него европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские средства".

Ранее Шредер в интервью The New York Times рассказал, как пытался стать посредником в переговорах между Украиной и Россией и сказал, что Путин "заинтересован в прекращении войны".

Также "Страна" писала, что главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.