Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который лишился бюро и сотрудников в бундестаге, сообщил о невозможности продлить свои полномочия в совете директоров "Роснефти".

В Роснефти это подтвердили.

Также совет директоров по такой же причине покинул Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, Шредер возглавлял совет директоров "Роснефти" с сентября 2017 года. После начала войны в Украине Шредер сохранил свой пост в российской компании. А в интервью The New York Times рассказал, как в начале марта пытался стать посредником в переговорах между Украиной и Россией и сказал, что Путин "заинтересован в прекращении войны". Также он обещал, что уйдет из совета директоров "Роснефти" в случае, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу, чего, по его мнению, не случится.

Накануне депутаты Европарламента проголосовали за введение санкций против Шредера и других европейцев, которые "продолжают получать деньги из России" в случае, если они не прекратят сотрудничество с российскими госкомпаниями.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.