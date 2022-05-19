Бундестаг лишил бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера части привилегий, положенных экс-главам правительства. В частности, его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оставив право на пенсию и охрану.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, Европарламент призвал внести бывшего канцлера Германии в санкционный список, если он не покинет совет директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть".

Напомним, что Шредер является председателем наблюдательного совета "Роснефти".

Накануне немецкая газета Die Welt писала, что Европа хочет ввести санкции против Шредера из-за того, что тот до сих пор не отказался от должности в России и связанного с ней вознаграждения.



Если этого не произойдет и в дальнейшем, депутаты призывают включить его, а также других пророссийских политиков Европы, в санкционный список.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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