Владимир Зеленский готов встречаться с Владимиром Путиным только для решения вопроса прекращения войны.

Об этом он сказал 23 мая во время выступления в Украинском доме в Давосе.

"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.

"Поэтому не обойдется без встречи с президентом Российской Федерации. А после того, что они наделали, конечно, вы понимаете, что больших желаний относительно этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не должно быть, и не будет. Поэтому я, в принципе, не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента РФ, и в том случае, если на столе будет один вопрос - прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить", - подчеркнул президент.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.