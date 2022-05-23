В Сочи началась встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. На ней Лукашенко опять поднял тему, что Польша якобы хочет забрать себе западные территории Украины.

Лукашенко заявил, что "намерение стран - членов НАТО, в частности Польши, расчленить Украину вызывает опасения у Беларуси" и что "украинцам придется ещё просить Минск и Москву не допустить "отрыва" Западной Украины".

Ранее и Польша, и Украина заявления России и Беларуси о якобы планах Варшавы по захвату Западной Украины называли фейками и манипуляциями с целью поссорить две страны.

Зато по территории Беларуси к украинской границе впервые за два месяца двинулись "Искандеры".

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.