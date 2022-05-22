Впервые за два месяца зафиксировано движение российских ракетных комплексов "Искандер" по территории Беларуси к границе с Украиной.

Так утверждает белорусский оппозиционный Telegram-канал "Беларускі Гаюн", занимающийся мониторингом передвижением военной техники в пределах страны.

"Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления ещё в начале апреле, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине", - сообщает канал.

Ранее мы писали, что российские оккупанты стягивают в Крым "Искандеры" и "Смерчи".

Также "Страна" сообщала, что в МВД считают маловероятным проведение Беларусью наземной операции против Украины.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.