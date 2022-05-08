Спутник зафиксировал стягивание зенитно-ракетных сил и РСЗО армии РФ на север Крыма - в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области. На снимках, которые есть в распоряжении журналистов "Радио Свобода", заметно увеличение количества российской военной техники, среди которой - зенитные и ракетные комплексы.

Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населенного пункта. В мае на одном из этих участков количество военной техники увеличилось. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за 6 мая.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал журналистам военный эксперт.

Напомним, представитель Национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что Украина планирует удар по Крымскому мосту 9 мая. Не исключено, что он прочитал об ударе по мосту в украинских СМИ, которые писали о появлении сайта, где велся обратный отсчёт времени до момента подрыва моста.

О том, что появился такой сайт, "Страна" писала несколько дней назад.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные нанесут удар по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".