Некоторые Telegram-каналы сообщали в понедельник, 16 мая, о том, что к границам с Финляндией движется военная техника, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Однако пресс-служба Западного военного округа опровергла эту информацию.

Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-служба Западного военного округа опровергла РИА Новости данные о ракетных комплексах Искандер, которые движутся в сторону границы с Финляндией.

"В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии", - сказал представитель округа.

Он заявил также, что ракетные комплексы "Искандер" отсутствуют в составе военной техники, которая дислоцируется в Выборгском районе Ленобласти.

Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков сделал заявление по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он сказал, что РФ не будет с этим "просто мириться", добавив, что "общий уровень военной напряжённости возрастёт".

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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