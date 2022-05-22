Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.

Об этом он заявил в комментарии "Воен ТВ".

"Смотрите, что творится на южных рубежах Республики Беларусь, на территории некогда дружественной нам братской Украины. Сегодня группировка вооруженных сил на Ровенском направлении на украинской территории составляет около 10,5 тысяч человек, на Черниговском — 4,5 тысячи, на Киевском — более 5 тысяч человек. Идет инженерное оборудование участков государственной границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", — заявил Вольфович.

Белорусские пограничники и разведка следят за ситуацией и докладывают руководству государства.

Украина действительно сообщала, что укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области.

При этом в Беларуси говорили, что на границе с Украиной готовятся защищаться от "украинцев и войск НАТО".

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

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