Беларусь не намерена участвовать в войне в Украине и не является стороной этого конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, "коллективному западу выгодно выставить Беларусь агрессором или соагрессором".

"Им это выгодно - надо же чем-то оправдывать давление на страну. Но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении. И это неоднократно подчеркивалось нами на всех уровнях, в том числе президентом. Беларусь - мирная страна, наша Конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств", - сказал Головченко.

При том в Беларуси констатируют, что "за спиной Украины стоят ястребы войны, которые всячески заинтересованы в интенсификации этого конфликта", о чем говорят, по мнению министра, поставки оружия.

Напомним, по данным ОБСЕ, Беларусь не является стороной в войне России против Украины, несмотря на то что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину.

Также мы писали о неоднократных заверениях президента Беларуси о том, что его войска не будут воевать в Украине. По словам Александра Лукашенко, белорусы не будут воевать в Украине из-за их генетики.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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